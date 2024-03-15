UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна наступного тижня очікує транші від ЄС та МВФ, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Україна наступного тижня очікує транші фінансової допомоги від Європейського союзу та Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в ефірі телемарафону.

"Цього року очікуємо отримати 5,4 млрд доларів від МВФ. Сподіваюсь наступного тижня буде наступний транш", - сказав Шмигаль.

Також, за словами прем'єра, наступного тижня очікується перший транш від ЄС в рамках Ukraine Facility.

Фінансова допомога Україні

Нагадаємо, Україна та Європейський Союз 12 березня підписали угоду щодо перехідного фінансування для України. Загальний обсяг передбачених пільгових коштів - 6 млрд євро.

Перший платіж обсягом 4,5 млрд євро надійде до Державного бюджету України вже у березні. Решту з цієї суми - 1,5 млрд євро - Україна зможе отримати у квітні 2024 року після оцінки Європейською комісією виконаних індикаторів.

Також Рада директорів Міжнародного валютного фонду має намір у другій половині березня розглянути надання Україні траншу на 880 млн доларів.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниМВФЕкономіка УкраїниДенис Шмигаль