Україна наступного тижня очікує транші від ЄС та МВФ, - Шмигаль

Україна наступного тижня очікує транші фінансової допомоги від Європейського союзу та Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в ефірі телемарафону.

"Цього року очікуємо отримати 5,4 млрд доларів від МВФ. Сподіваюсь наступного тижня буде наступний транш", - сказав Шмигаль.

Також, за словами прем'єра, наступного тижня очікується перший транш від ЄС в рамках Ukraine Facility.

Фінансова допомога Україні

Нагадаємо, Україна та Європейський Союз 12 березня підписали угоду щодо перехідного фінансування для України. Загальний обсяг передбачених пільгових коштів - 6 млрд євро.

Перший платіж обсягом 4,5 млрд євро надійде до Державного бюджету України вже у березні. Решту з цієї суми - 1,5 млрд євро - Україна зможе отримати у квітні 2024 року після оцінки Європейською комісією виконаних індикаторів.

Також Рада директорів Міжнародного валютного фонду має намір у другій половині березня розглянути надання Україні траншу на 880 млн доларів.