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Украина на следующей неделе ожидает транши от ЕС и МВФ, - Шмыгаль

Пятница 15 марта 2024 19:52
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Украина на следующей неделе ожидает транши от ЕС и МВФ, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Украина на следующей неделе ожидает транши финансовой помощи от Европейского союза и Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в эфире телемарафона.

"В этом году ожидаем получить 5,6 млрд гривен от МВФ. Надеюсь, на следующей неделе будет следующий транш", - сказал Шмыгаль.

Также, по словам премьера, на следующей неделе ожидается первый транш от ЕС в рамках Ukraine Facility.

Финансовая помощь Украине

Напомним, Украина и Европейский Союз 12 марта подписали соглашение о переходном финансировании для Украины. Общий объем предусмотренных льготных средств - 6 млрд евро.

Первый платеж в размере 4,5 млрд евро поступит в Государственный бюджет Украины уже в марте. Остальные суммы - 1,5 млрд евро - Украина сможет получить в апреле 2024 года после оценки Европейской комиссией выполненных индикаторов.

Также Совет директоров Международного валютного фонда намерен во второй половине марта рассмотреть предоставление Украине транша на 880 млн долларов.

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