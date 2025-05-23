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Україна очікує на транш МВФ: у Мінфіні назвали суму

Україна, П'ятниця 23 травня 2025 12:39
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Україна очікує на транш МВФ: у Мінфіні назвали суму Фото: Сергій Марченко та Крісталіна Георгієва (x.com/KGeorgieva/)
Автор: Олександр Білоус

Україна розраховує на продовження співпраці з Міжнародними валютним фондом. Черговий транш на 487 млн доларів може бути виділений у червні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

"Сьогодні ми працюємо з місією МВФ над восьмим переглядом програми і очікуємо на його позитивний результат для України", - сказав Марченко під час зустрічі з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою на полях зустрічі фінансового блоку G7 в Канаді. .

За даними Мінфіну сторони обговорили прогрес України з мобілізації внутрішніх доходів держбюджету, збереженні боргової стійкості, темпи надходження зовнішнього фінансування, а також реалізацію Національної стратегії доходів України.

"Ефективне впровадження Національної стратегії доходів сприятиме збільшенню надходжень, підвищенню рівня дотримання податкового законодавства, боротьбі з ухиленням від сплати податків і підтримці процесу вступу України до ЄС", - йдеться в повідомленні.

Зі свого боку Георгієва запевнила, що Фонд продовжить підтримку України, повідомили в Мінфіні.

"Ми обговорили економічну стійкість України перед негараздами, важливість гнучкості політики та найважливіші реформи, що підтримують мобілізацію внутрішніх доходів та управління", - написала голова МВФ.

Місія МВФ

З 20 по 27 травня в Україні проходить місія МВФ щодо восьмого перегляду програми Extended Fund Facility (EFF) - чотирирічної програми розширеного фінансування для України у розмірі 15,6 млрд доларів

За підсумками перегляду Україна отримає черговий транш в розмірі близько 487 млн доларів, повідомили в Мінфіні.

На 2025 рік програмою МВФ EFF передбачено до 2,3 млрд доларів за результатами чотирьох переглядів. Перші 400 млн доларів надійшли до держбюджету в березні цього року. Загалом до державного бюджету України вже залучено вісім траншів у рамках програми загальним обсягом близько 10,1 млрд доларів.

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