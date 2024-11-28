Україна очікує транш МВФ до кінця року: попередні умови майже виконані

Він зазначив, що для отримання траншу Україна мала виконати кілька попередніх умов:

набрання чинності закону про держбюджет на 2025 рік;

набрання чинності змін до податкового кодексу.

"Це важливий елемент у наших переговорах. Програма МВФ - це наша парасолька, яка забезпечує отримання підтримки від партнерів. Я сподіваюся, що ці кроки дозволять нам отримати наступний транш до кінця року", - наголосив Марченко.