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Украина ждет транш МВФ до конца года: предварительные условия почти выполнены

Фото: Сергей Марченко, министр финансов Украины (facebook.com/minfin.gov.ua)
Автор: Юрий Дощатов, Иван Носальский

Украина до конца года может получить очередной транш от Международного валютного фонда. Речь идет о 1,1 млрд долларов.

Как передает РБК-Украина, об этом министр финансов Сергей Марченко заявил на пресс-конференции.

Он отметил, что для получения транша Украина должна была выполнить несколько предварительных условий:

  • вступление в силу закона о госбюджете на 2025 год;
  • вступление в силу изменений в налоговый кодекс. 

"Это важный элемент в наших переговорах. Программа МВФ - это наш зонтик, который обеспечивает получение поддержки от партнеров. Я надеюсь, что эти шаги позволят нам получить следующий транш до конца года", - подчеркнул Марченко. 

 

Зеленский подписал госбюджет

Напомним, сегодня, 28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете на 2025 год.

Такой документ, в частности, предусматривает, что на финансирование Сил безопасности и обороны в следующем году выделят 2,23 трлн гривен.

Всего расходы составят 3 трлн 941 млрд гривен, а доходы - около 2,22 трлн гривен.

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