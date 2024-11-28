Украина ждет транш МВФ до конца года: предварительные условия почти выполнены

Зеленский подписал госбюджет

Напомним, сегодня, 28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете на 2025 год.

Такой документ, в частности, предусматривает, что на финансирование Сил безопасности и обороны в следующем году выделят 2,23 трлн гривен.

Всего расходы составят 3 трлн 941 млрд гривен, а доходы - около 2,22 трлн гривен.

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