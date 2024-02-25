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Україна очікує отримати від США до 12 млрд доларів фіндопомоги цьогоріч, - Шмигаль

Неділя 25 лютого 2024 13:50
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Україна очікує отримати від США до 12 млрд доларів фіндопомоги цьогоріч, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом 2024 року Україна очікує отримати від Сполучених Штатів Америки (США) 11,8 млрд доларів фінансової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час форуму "Україна. Рік 2024".

"Ми очікуємо від США цього року 11, 8 млрд доларів допомоги. Це те, про що ми домовлялися. Ми глибоко переконані, що США не залишать Україну на самоті з точки зору і фінансової підтримки, і збройної, бо вони об'єднані в один пакет. Тому очікуємо на рішення Конгресу після двотижневої перерви в їх роботі", - заявив прем'єр-міністр.

Допомога Україні від США

Минулого року Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також охорону американського кордону. Республіканці відмовилися підтримувати ініціативу. Вони вимагали більш жорстких заходів щодо охорони кордонів. Таким чином, допомога Україні стала залежною від позиції членів Республіканської партії.

Нещодавно у Сенаті США почали розглядати законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню без грошей для кордону. Вже 3 лютого, його підтримали сенатори.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, він ще має пройти Палату представників і бути підписаний президентом Джо Байденом.

"Україна. Рік 2024"

Як розповідав прессекретар президента України Сергій Никифоров, сьогодні, 25 лютого, відбудеться пресконференція за участі топспікерів від влади, військово-політичного керівництва, прем'єр-міністра, голови Верховної ради, Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Міністерства стратегічної промисловості, Офісу президента й особисто президента.

Під час форуму порушать питання:

  • розвитку й майбутнього армії України;
  • запровадження сучасних технологій;
  • вступу України до Європейського союзу та НАТО.

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