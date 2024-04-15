Украина ожидает получить от партнеров минимум пять противоминных кораблей, - ВМС
Экипажи минных искателей "Чернигов" и "Черкассы", которые Украина получила от Британии, уже прошли подготовку и несут службу. ВМС ожидают еще три корабля, которые готовятся передать Нидерланды и Бельгия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.
"Экипажи (минных тральщиков "Чернигов" и "Черкассы" - ред.) прошли подготовку, они уже несут службу. В прошлом году они получили оценку совместимости I уровня со странами НАТО. В этом году мы надеемся получить уже самую высокую оценку - II уровень совместимости, который позволит работать, выполнять задачи в составе ордеров, то есть это уже полная совместимость", - рассказал Плетенчук.
Также он прокомментировал ситуацию по передаче Украине еще трех противоминных кораблей.
"Еще три корабля готовятся к передаче от Нидерландов и Бельгии для Украины. Сейчас их готовят, и на них экипажи уже так же начинают проходить обучение. То есть в общей сложности мы планируем получить как минимум пять кораблей, которые являются противоминными", - сообщил спикер ВМС.
Морская коалиция
Напомним, 11 декабря 2023 стало известно, что Британия и Норвегия создают морскую коалицию, которая займется помощью Украине.
Британия сразу анонсировала передачу нашей стране двух минных тральных корабля класса Sandown, 23 скоростных катеров и 20 двухзвенных гусеничных вездеходов Bandvagn BvS 10.
А уже в апреле этого года Британия передала Украине два минных тральщика Королевского военно-морского флота.
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