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Украина ожидает получить от партнеров минимум пять противоминных кораблей, - ВМС

Понедельник 15 апреля 2024 15:35
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Украина ожидает получить от партнеров минимум пять противоминных кораблей, - ВМС Фото: спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Татьяна Степанова

Экипажи минных искателей "Чернигов" и "Черкассы", которые Украина получила от Британии, уже прошли подготовку и несут службу. ВМС ожидают еще три корабля, которые готовятся передать Нидерланды и Бельгия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Экипажи (минных тральщиков "Чернигов" и "Черкассы" - ред.) прошли подготовку, они уже несут службу. В прошлом году они получили оценку совместимости I уровня со странами НАТО. В этом году мы надеемся получить уже самую высокую оценку - II уровень совместимости, который позволит работать, выполнять задачи в составе ордеров, то есть это уже полная совместимость", - рассказал Плетенчук.

Также он прокомментировал ситуацию по передаче Украине еще трех противоминных кораблей.

"Еще три корабля готовятся к передаче от Нидерландов и Бельгии для Украины. Сейчас их готовят, и на них экипажи уже так же начинают проходить обучение. То есть в общей сложности мы планируем получить как минимум пять кораблей, которые являются противоминными", - сообщил спикер ВМС.

Морская коалиция

Напомним, 11 декабря 2023 стало известно, что Британия и Норвегия создают морскую коалицию, которая займется помощью Украине.

Британия сразу анонсировала передачу нашей стране двух минных тральных корабля класса Sandown, 23 скоростных катеров и 20 двухзвенных гусеничных вездеходов Bandvagn BvS 10.

А уже в апреле этого года Британия передала Украине два минных тральщика Королевского военно-морского флота.

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