Україна очікує отримати понад 1 млрд доларів від МВФ наприкінці грудня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram .

Глава уряду розповів, що мав зустріч з командою МВФ. Він подякував команді Фонду за повноцінне продовження роботи місії у Києві.

"Ми успішно завершили п'ятий перегляд програми EFF наприкінці жовтня. Виконали всі структурні маяки для шостого перегляду. За результатами поточної місії розраховуємо наприкінці грудня отримати наступний транш у розмірі 1,1 млрд доларів", - зазначив Шмигаль.

За його словами, під час зустрічі з командою МВФ було обговорено подальшу імплементацію реформ, передбачених меморандумом про співпрацю з МВФ, та прогрес України, який Фонд "оцінив дуже високо".

Також сторони торкнулися мікрофінансових питань та потреб України у зовнішньому фінансуванні.