Україна очікує отримати понад 1 млрд доларів від МВФ наприкінці грудня
Міжнародний валютний фонд надасть Україні 1,1 млрд доларів. Такий транш очікується наприкінці грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.
Глава уряду розповів, що мав зустріч з командою МВФ. Він подякував команді Фонду за повноцінне продовження роботи місії у Києві.
"Ми успішно завершили п'ятий перегляд програми EFF наприкінці жовтня. Виконали всі структурні маяки для шостого перегляду. За результатами поточної місії розраховуємо наприкінці грудня отримати наступний транш у розмірі 1,1 млрд доларів", - зазначив Шмигаль.
За його словами, під час зустрічі з командою МВФ було обговорено подальшу імплементацію реформ, передбачених меморандумом про співпрацю з МВФ, та прогрес України, який Фонд "оцінив дуже високо".
Також сторони торкнулися мікрофінансових питань та потреб України у зовнішньому фінансуванні.
П'ятий перегляд програми EFF
Нагадаємо, 18 жовтня стало відомо, що виконавча рада МВФ затвердила п'ятий перегляд програми EFF, що дозволить отримати Україні близько 1,1 млрд доларів.
Як уточнював Шмигаль, гроші хочуть спрямувати на важливі бюджетні видатки, які не стосуються оборони.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.