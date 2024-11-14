Украина ожидает получить более 1 млрд долларов от МВФ в конце декабря
Международный валютный фонд предоставит Украине 1,1 млрд долларов. Такой транш ожидается в конце декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
Глава правительства рассказал, что у него была встреча с командой МВФ. Он поблагодарил команду Фонда за полноценное продолжение работы миссии в Киеве.
"Мы успешно завершили пятый пересмотр программы EFF в конце октября. Выполнили все структурные маяки для шестого пересмотра. По результатам текущей миссии рассчитываем в конце декабря получить следующий транш в размере 1,1 млрд долларов", - отметил Шмыгаль.
По его словам, в ходе встречи с командой МВФ была обсуждена дальнейшая имплементация реформ, которые предусмотрены меморандумом о сотрудничестве с МВФ, и прогресс Украины, который Фонд "оценил очень высоко".
Также стороны коснулись микрофинансовых вопросов и нужд Украины во внешнем финансировании.
Пятый пересмотр программы EFF
Напомним, 18 октября стало известно, что исполнительный совет МВФ утвердил пятый пересмотр программы EFF, что позволит получить Украине около 1,1 млрд долларов.
Как уточнял Шмыгаль, деньги хотят направить на важные бюджетные расходы, которые не касаются обороны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.