Україна очікує отримати обіцяні 3 млрд євро від ЄС на початку наступного року

Україна може отримати обіцяні 3 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС у січні. Кошти стануть частиною пакета на 2023 рік розміром 18 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.
Шмигаль наголосив, що Україні вкрай важливо отримати кошти на початку року, коли є проблеми з наповнення бюджету.
"Вже наступного тижня Україна отримає 2,5 млрд євро цьогорічної допомоги, ми вдячні за це Європейській комісії, в грудні ми очікуємо ще пів мільярда, і цей рік буде закритий. Нас влаштовує, ми так домовилися, що 3 млрд цьогорічної допомоги включаються у 18 млрд наступного року. Для нас дуже важливо отримати їх у січні, коли традиційно бюджет наповнюється доволі складно", - зазначив він.
Віцепрезидент Єврокомісії підтвердив слова українського прем'єра та наголосив, що програма макрофінансової допомоги передбачатиме деякі умови. Зокрема, мова йде про посилення належного управління, а також боротьбу з корупцією
"Саме тому ми почали говорити про розробку цієї великої програми, яку ми називаємо "макрофінансова допомога плюс". І ми зараз активно працюємо, щоб ця програма запрацювала, щоб ми змогли надати перші обсяги фінансування на початку січня наступного року", - додав Домбровскіс.
Він підтвердив, що Угорщина висунула певні питання щодо організації виділення допомоги. Проте Домбровскіс очікує, що програму буде схвалено на початку грудня.
Нагадаємо, на початку листопада Єврокомісія анонсувала пакет фінансової допомоги Україні на 2023 рік розміром 18 млрд євро. Згідно з програмою Україна буде отримувати щомісяця 1,5 млрд євро.
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