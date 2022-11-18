Украина ожидает получить обещанные 3 млрд евро от ЕС в начале следующего года

Шмыгаль подчеркнул, что Украине крайне важно получить средства в начале года, когда есть проблемы с наполнением бюджета.

"Уже на следующей неделе Украина получит 2,5 млрд евро помощи этого года, мы благодарны за это Европейской комиссии, в декабре мы ожидаем еще полмиллиарда, и этот год будет закрыт. Нас устраивает, мы так договорились, что 3 млрд помощи этого года включаются в 18 млрд следующего года. Для нас очень важно получить их в январе, когда традиционно бюджет наполняется достаточно сложно", - отметил он.

Вице-президент Еврокомиссии подтвердил слова украинского премьера и подчеркнул, что программа макрофинансовой помощи будет предусматривать некоторые условия. В частности, речь идет об усилении надлежащего управления, а также борьбе с коррупцией.

"Именно поэтому мы начали говорить о разработке этой обширной программы, которую мы называем "макрофинансовой помощью плюс". И мы сейчас активно работаем, чтобы эта программа заработала, чтобы мы смогли предоставить первые объемы финансирования в начале января следующего года", - добавил Домбровскис.

Он подтвердил, что Венгрия выдвинула определенные вопросы по организации выделения помощи. Однако Домбровскис ожидает, что программа будет одобрена в начале декабря.