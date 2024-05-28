Україна очікує F-16 дуже скоро, але лише половину допомоги передають вчасно, - Умєров

Україна розраховує, що західні союзники нададуть винищувачі F-16 у якості військової допомоги вже дуже скоро.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Reuters заявив міністр оборони України Рустем Умєров.
Він розповів, що зараз російські окупанти намагаються відкрити новий фронт на півночі.
"Ми витримуємо, але, звичайно, нам потрібно більше зброї, нам потрібно більше вогневої потужності, нам потрібні ракети далекого радіусу дії, щоб не дозволити їм прорватися", - наголосив міністр.
За його словами, Україна вдячна країнам Заходу за всю надану допомогу, але лише її половину доставляють у встановлені терміни.
"Час має вирішальне значення, і для відбиття атак нам необхідно, щоб постачання було здійснено вчасно", - зазначив Умєров.
Глава Міноборони підкреслив, що очікує на постачання F-16 "дуже і дуже скоро".
Умєров також додав, що Україні потрібно "стільки F-16, скільки вона зможе отримати".
"На цьому етапі ми зосереджені на підготовці персоналу, пілотів, ми зосереджені на інфраструктурі, ми зосереджені на залученні оперативних та ремонтних груп", - розповів міністр.
Зазначимо, винищувачі F-16 є однією з головних потреб українських захисників, оскільки Україна значно програє Росії в авіації.
Постачання таких літаків вже анонсували Данія, Нідерланди, Бельгія та Норвегія.
При цьому сьогодні, 28 травня, міністр закордонних справ Бельгії Хаджа Лахбіб розповіла про те, що її країна передасть українським захисникам 30 F-16 до 2028 року.
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