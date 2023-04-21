Україна обміняла одного зі священників УПЦ МП на 28 військових, - Малюк

"Я вже казав раніше - наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає. Працюємо виключно в рамках закону, не зважаючи на церковні сани", - заявив Малюк.

За словами голови СБУ, внаслідок комплексних контррозвідувальних й безпекових заходів, було відкрито кримінальні провадження стосовно 61 священнослужителя. Загалом суд вже виніс 7 вироків щодо кліриків, які стали на бік ворога. Двох з них потім обміняли на полонених воїнів.

"І хочу підкреслити, що ворог дуже цінує своїх агентів у рясах – так, одну таку особу обміняли на 28 українських військовослужбовців", - зауважив голова СБУ.

Зокрема було припинено громадянство України 19 священникам УПЦ МП.

"Ми викорінюємо російську агентуру на нашій землі. Агентам ФСБ у рясах немає місця у країні, що воює. І хай зрадники навіть не мріють "замолити" свої гріхи", - відзначив Малюк.