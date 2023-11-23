Україна обговорюватиме розблокування кордону з новим урядом Польщі, - Мінінфраструктури

Він зазначив, що зараз українська сторона намагається говорити з воєводами, а також допомагає гуманітарними вантажами нашим водіям, харчуванням та вирішує питанням з паливом.

"Вчора відправили офіційні запити до воєвод з Любліна і Підкарпатського воєводства, щоб вони забезпечили необхідні умови нашим водіям. Хоча б так. А говорити про розблокування, напевно, вже будемо з новим урядом", - розповів Деркач.

Як відомо, після проведення парламентських виборів у Польщі президент Анджей Дуда доручив премʼєр-міністру Матеушу Моравецькому сформувати новий уряд.

Його мають сформувати опозиційні партії "Громадянська платформа", "Третій шлях" і "Лівиця".

Вони уже домовились про створення коаліції та обрання прем'єр-міністром Дональда Туска, але реальна зміна влади уряду відбудеться лише у середині грудня.

Блокада кордону польськими перевізниками

Нагадаємо, що з 6 листопада на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту на пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Гребенне" та "Ягодин-Дорогуськ". Станом на ранок 23 листопада на цих напрямках на в'їзд в Україну очікують 2600 вантажівок.

Сьогодні польські страйкарі заблокували для вантажівок ще один пункт пропуску на кордоні Польщі та України - КПП "Шегині".

Причиною черг на кордоні стали страйки польських перевізників. 16 листопада вони відкинули спільні пропозиції Єврокомісії, України та Польщі та відмовилися припинити страйк. Їхня головна вимога - повернення до системи дозволів для нашої країни.

Єврокомісія попереджала, що може розпочати кримінальну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання з блокуванням перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.