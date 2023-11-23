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Украина будет обсуждать разблокировку границы с новым правительством Польши, - Мининфраструктуры

Фото: заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Мининфраструктуры Украины будет обсуждать разблокировку границы, которую с начала ноября перекрыли польские перевозчики, уже с новым правительством Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра инфраструктуры Украины Сергея Деркача в эфире телемарафона.

Он отметил, что сейчас украинская сторона пытается говорить с воеводами, а также помогает гуманитарными грузами нашим водителям, питанием и решает вопрос с топливом.

"Вчера отправили официальные запросы в воеводы из Люблина и Подкарпатского воеводства, чтобы они обеспечили необходимые условия нашим водителям. Хотя бы так. А говорить о разблокировке, наверное, уже будем с новым правительством", - рассказал Деркач.

Как известно, после проведения парламентских выборов в Польше президент Анджей Дуда поручил премьер-министру Матеушу Моравецкому сформировать новое правительство.

Его должны сформировать оппозиционные партии "Гражданская платформа", "Третий путь" и "Ливица".

Они уже договорились о создании коалиции и избрании премьер-министром Дональда Туска, но реальная смена власти правительства произойдет только в середине декабря.

Блокада границы польскими перевозчиками

Напомним, что с 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта на пунктах пропуска "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Гребенное" и "Ягодин-Дорогуск". По состоянию на утро 23 ноября на этих направлениях въезда в Украину ожидают 2600 грузовиков.

Сегодня польские забастовщики заблокировали для грузовиков еще один пункт пропуска на границе Польши и Украины - КПП "Шегини".

Причиной очередей на границе стали забастовки польских перевозчиков. 16 ноября они отвергли общие предложения Еврокомиссии, Украины и Польши и отказались прекратить забастовку. Их главное требование - возвращение к системе разрешений для нашей страны.

Еврокомиссия предупреждала, что может начать уголовную процедуру против Польши, если власти не решат вопрос с блокировкой перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной.

 

 

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