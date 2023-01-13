Україна обговорила із головою Генасамблеї ООН "формулу миру"

Заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова обговорила із головою Генеральної Асамблеї ООН Чаба Кьорьоші свої ініціативи та "формулу миру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її публікацію у Twitter.

"Україна високо оцінює рішучу відданість Чаби Кьорьоші дотриманню Статуту #ООН, який ми повністю поділяємо", - йдеться у дописі. Джапарова зазначає, що вони обговорили ініціативи України в наступному місяці та "формулу миру". Заступник міністра назвала її механізмом відновлення безпеки та справедливості в усьому світі. Ще у листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський запропонував "формулу миру", аби зупинити руйнівну російську війну. Вона полягає в гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні військ РФ з окупованих територій.