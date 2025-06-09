Україна – Нова Зеландія: кого вважають фаворитом та де дивитися матч

Хто вийде на поле в складі "синьо-жовтих"

Після поразки від Канаді на старті, Сергій Ребров пообіцяв значні зміни в складі. Він заявив, що перевага буде надана тим футболістам, хто не брав участі в поєдинку з "кленовими".

Конкретне прізвище тренер назвав лише одне – Лунін. Саме воротар "Реала" займе місце в "рамці". Щодо інших, можна лише здогадуватися та вираховувати варіанти.

В першій грі, крім Луніна, на поле не виходили такі футболісти: Мартинюк, Михайліченко, Таловєров, Чеберко, Бондаренко та Назарина. Ще шестеро – Піхальонок, Різник, Гуцуляк, Зубков, Михайленко та Кабаєв ввійшли в гру з лави запасних. Причому останній зіграв найменше – близько 10-ти хвилин.

Тож, можна припустити, що формувати склад на другий матч наш тренерський штаб буде саме з цих виконавців.

Нова Зеландія проти Кот-д'Івуару (фото: x.com/nz_football)

Хто з ким зіграє в другому турі

Новозеландці в першому матчі несподівано здолали збірну Кот-д'Івуару (1:0), завдяки голу півзахисника австрійського "Санкт-Пельтена" Елії Джаста. Вони разом з канадцями наразі очолюють таблицю.

Турнірне положення команд:

Канада – 3 очки (м'ячі – 4-2) Нова Зеландія – 3 (1-0) Кот-д'Івуар – 0 (0-1) Україна – 0 (2-4)

У вівторок, 10 червня, в другому і заключному турі відбудуться такі поєдинки (вказано київський час початку матчів, за яким ігри стартують фактично вже в середу, 11-го числа):

00:00, Нова Зеландія – Україна

03:30, Канада – Кот-д'Івуар

"Синьо-жовтим" для загального успіху потрібно перемогти новозеландців, причому з якомога більшим рахунком та сподіватися на успіх івуаріців. У такому випадку всі учасники Canadian Shield 2025 наберуть по три очки і все вирішуватиме різниця м'ячів. І це ще один стимул для українців шукати щастя біля воріт суперників.

Які шанси у команди Реброва?

Незважаючи на успіх новозеландців та дуже посередній виступ "синьо-жовтих" на старті, аналітики букмекерських контор вважають фаворитом українську збірну. Причому фаворитом беззаперечним.

Коефіцієнт на перемогу Нової Зеландії – 4,20, на нічию – 4,10, а на перемогу України – 1,91.

Зазначимо, що збірна України вперше в своїй історії зіграє з командою Нової Зеландії. Також це буде дебютне протистояння українців з представником Конфедерації футболу Океанії.

Де дивитися матч

Матч з новозеландцями покаже медіасервіс MEGOGO. Трансляція буде доступна за передплатами "Оптимальна", "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL.

Крім того, матч буде доступний до перегляду безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в ефірі Т2 і кабельних мережах.