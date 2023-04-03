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Україна ніколи не буде країною руїн. Центр Чернігова хочуть внести до списку ЮНЕСКО

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Україна разом із міжнародними партнерами готує для історичного центру Чернігова статус Світової спадщини ЮНЕСКО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Дякую гендиректору ЮНЕСКО Одрі Азулє за її увагу до України, за сьогоднішні зустрічі в Україні. Готуємо для історичного центру Чернігова статус Світової спадщини ЮНЕСКО. Такий самий статус, який нещодавно здобуто для історичного центру нашої Одеси", - заявив Зеленський.

За його словами, як завжди, особливою честю було відвідати наших воїнів у шпиталі, які відновлюються після бойових поранень. Подякувати за все, що вони роблять для України, подякувати їм за віру в Україну, яку наші люди захищають, ризикуючи найціннішим своїм життям.

"Вручив Чернігову відзнаку міста-героя, міста героїв. Чернігів бачив різних окупантів, різне зло... Захиститися від цього російського зла – чи не найважливіше в нашій історії. Нагородив наших воїнів, які відзначились у захисті держави.
І дуже важливо – подякував усім, хто забезпечує відбудову нашої Чернігівщини. Усе, що ворог зруйнував, ми відновимо.", - наголосив глава держави.

Він також наголосив, що Україна ніколи не буде країною руїн, хоч би як про це мріяли в Кремлі. Їхні мрії не справджуються.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський перебував із робочим візитом у Чернігівській області . Він приїхав до Ягідного, мешканців якого росіяни під час окупації тримали у підвалі.

Також повідомлялося, що у середу, 25 січня, центр Одеси було внесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО .

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