Украина никогда не будет страной руин. Центр Чернигова хотят внести в список ЮНЕСКО

"Благодарю гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле за ее внимание к Украине, за сегодняшние встречи в Украине. Готовим для исторического центра Чернигова статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такой же статус, который недавно получил для исторического центра нашей Одессы", - заявил Зеленский.

По его словам, как всегда, особой честью было посетить наших воинов в госпитале, которые восстанавливаются после боевых ранений. Поблагодарить за все, что они делают для Украины, поблагодарить их за веру в Украину, которую наши люди защищают, рискуя самой ценной своей жизнью.

"Вручил Чернигову награду города-героя, города героев. Чернигов видел разных оккупантов, разное зло... Защититься от этого русского зла – самое важное в нашей истории. Наградил наших воинов, отличившихся в защите государства. И очень важно – поблагодарил всех, кто обеспечивает восстановление нашей Черниговщины. Все, что враг разрушил, мы восстановим", - отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что Украина никогда не будет страной руин, как бы ни об этом мечтали в Кремле. Их мечты не сбываются.