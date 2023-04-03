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Украина никогда не будет страной руин. Центр Чернигова хотят внести в список ЮНЕСКО

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украина совместно с международными партнерами готовит для исторического центра Чернигова статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Благодарю гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле за ее внимание к Украине, за сегодняшние встречи в Украине. Готовим для исторического центра Чернигова статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такой же статус, который недавно получил для исторического центра нашей Одессы", - заявил Зеленский.

По его словам, как всегда, особой честью было посетить наших воинов в госпитале, которые восстанавливаются после боевых ранений. Поблагодарить за все, что они делают для Украины, поблагодарить их за веру в Украину, которую наши люди защищают, рискуя самой ценной своей жизнью.

"Вручил Чернигову награду города-героя, города героев. Чернигов видел разных оккупантов, разное зло... Защититься от этого русского зла – самое важное в нашей истории. Наградил наших воинов, отличившихся в защите государства. И очень важно – поблагодарил всех, кто обеспечивает восстановление нашей Черниговщины. Все, что враг разрушил, мы восстановим", - отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что Украина никогда не будет страной руин, как бы ни об этом мечтали в Кремле. Их мечты не сбываются.

Напомним, что сегодня Зеленский находился с рабочим визитом в Черниговской области. Он приехал в Ягодное, жителей которого россияне во время оккупации держали в подвале.

Также сообщалось, что в среду, 25 января, центр Одессы был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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