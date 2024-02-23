Україна, Нідерланди та Єврокомісія організують міжнародну конференцію щодо відновлення, - Кулеба

Кулеба за результатами зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Ханке Бряунс Слот повідомив, що Україна спільно з Нідерландами та Єврокомісією організують міжнародну конференцію "Відновлення справедливості для України".

За даними міністерства, конференцію планують провести в Гаазі вже 2 квітня цього року.

Нагадаємо, що Нідерланди разом з Данією очолили авіаційну коаліцію з навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. Ці країни мають спеціальні авіатренажери.

Буквально сьогодні президент України Володимир Зеленський показав відео з тренувань українських пілотів на F-16 у данському Денмарку.

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