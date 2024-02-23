RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина, Нидерланды и Еврокомиссия организуют международную конференцию по возобновлению, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина, Нидерланды и Европейская комиссия организуют международную конференцию "Восстановление справедливости для Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Кулеба по результатам встречи с министром иностранных дел Нидерландов Ханке Бряунс Слот сообщил, что Украина совместно с Нидерландами и Еврокомиссией организуют международную конференцию "Восстановление справедливости для Украины".

По данным министерства, конференцию планируют провести в Гааге уже 2 апреля этого года.

Напомним, что Нидерланды вместе с Данией возглавили авиационную коалицию по обучению украинских пилотов на американских истребителях F-16. Эти страны имеют специальные авиатренажеры.

Буквально сегодня президент Украины Владимир Зеленский показал видео по тренировкам украинских пилотов на F-16 в датском Денмарке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины