Україна незабаром отримає шведські винищувачі Gripen, - Зеленський

Україна отримає Gripen

Уже незабаром Україна очкує на Gripen від Швеції, каже Зеленський.

Зокрема, очільник держави відзначив, що цінує позицію шведського прем’єра, оскільки важливо посилювати тиск на Росію і збільшувати підтримку України, а не навпаки.

Зеленський переконаний, що "саме такою має бути спільна відповідь Європи на російську ескалацію".

"Обговорили детально наші потреби для захисту від постійних атак, передусім посилення ППО. Дякую Швеції за наші домовленості щодо винищувачів Gripen. Очікуємо на їхні поставки найближчим часом. Вони доповнять наші F-16, зокрема, у збитті реактивних "Шахедів", - повідомив Зеленський.

Вартість угоди становить близько 24,6 мільярда шведських крон (приблизно 2,54 мільярда доларів).

Інші результати зустрічі

Також він додав, що під час зустрічі з Крістерссоном окрема увага приділялася:

шляху України до членства у ЄС,

підтримці енергетики для підготовки до зимового періоду.

Прем’єр Швеції Крістерссон в кулуарах засідання Європейської Ради обговорив з Зеленським шведську підтримку для України.

"Винищувачі Gripen зараз розгортаються, пілоти проходять навчання. Усе це є успіхами. Але також, звісно, усі виклики, пов’язані з веденням нових винищувачів в їхню оборонну систему, я би сказав, долаються добре", - наголосив Крістерссон.

За його словами, сьогодні знову порушувалася тема використання російських заморожених активів, але поки що зрушень щодо конфіскації цих активів немає.

"На мою думку, у короткостроковій перспективі, кошти на підтримку України мають надійти з інших джерел, а не з заморожених активів".