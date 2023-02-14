Україна неминуче відмовиться від радянської техніки, тому вже зараз просить літаки, - FT
Україні неминуче доведеться відмовитися від радянської техніки, а отже, вже зараз вона просить Захід надати їй літаки та інше озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Президент України Володимир Зеленський у турі по Європі мав на меті переконати союзників передати більше сучасного і далекобійного озброєння. Також Україні потрібно більше артилерії та боєприпасів до неї.
Як зазначає Financial Times, потрібно 6 місяців, щоб навчити навіть досвідчених пілотів літати на F-16 або будь-якому іншому багатоцільовому винищувачі, а також навчити їх використовувати системи озброєння таких літаків. Також видання зазначає, що танки M1 Abrams, які Україна отримає напряму від виробника, навряд чи прибудуть раніше 2024 року. Відремонтовані Leopard 1 і Leopard 2 у необхідній кількості будуть передані до ЗСУ лише через місяці.
"Одна з причин, чому Україна висуває такі вимоги, це те, що їй неминуче доведеться відмовитися від радянської техніки, для якої є лише нечисленні та обмежені джерела боєприпасів і запчастині", - йдеться у матеріалі.
Також видання повідомляє, що українські військові частіше використовують снаряди калібром 155 мм, ніж снаряди радянського калібру. Це стало поштовхом для продовження переходу української армії на західні зразки озброєння.
Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки не зупинятимуть інші країни, у разі їх наміру передати Україні літаки.
РБК-Україна писало про те, що, за словами Остіна, у союзників України поки що немає оголошень щодо можливих поставок винищувачів.
Згідно з даними ЗМІ, США припускають, що можуть відправити свої бойові літаки в Україну під час затягування війни, або ж надати дозвіл на реекспорт винищувачів F-16.
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