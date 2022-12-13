UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна немає допустити відкату реформ на ринку електроенергії, - Енергетичне співтовариство

Фото: Україна немає допустити відкату реформ на ринку електроенергії (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Попри складну ситуацію в українській енергосистемі через вторгнення Росії, Україна має продовжити реформи на ринку електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на річний звіт Енергетичного співтовариства.

"Попри складну ситуацію в енергосистемі через вторгнення росії, Україна повинна продовжувати свої зусилля, щоб залишатися на шляху реформування ринку електроенергії та не допустити відступу від того, що було досягнуто до вторгнення. Це стосується, зокрема, забезпечення відповідної сертифікації оператора системи передачі та його фінансової життєздатності, імплементації REMIT та надмірного регулювання PSO та цінових обмежень", - йдеться у ньому.

При цьому в Енергоспівтоваристві додали, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг все ще не визначилась з новим рівнем цінових обмежень на ринку електроенергії.

У звіті також зазначається, що попри складну ситуацію в енергосистемі, усі сегменти ринку електроенергії продовжили нормально функціонувати.

Також в Енергетичному співтоваристві підкреслили, що необхідно посилити інтеграцію української енергосистеми до європейської починаючи зі створення відповідної процедури транскордонного розподілу пропускної спроможності.

Нагадаємо, Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) зазначає, що для якнайшвидшого відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури необхідно забезпечити ліквідність енергоринку.

Також директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко вважає, що для подальшого відновлення енергосистеми необхідно переглянути правила функціонування енергетичного сектору та збалансувати ринок електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія