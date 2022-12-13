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Украина не допустит отката реформ на рынке электроэнергии, - Энергетическое сообщество

Фото: Украина не допустит отката реформ на рынке электроэнергии (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Несмотря на сложную ситуацию в украинской энергосистеме из-за вторжения России, Украина должна продолжить реформы на рынке электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на годовой отчет Энергетического сообщества.

"Несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме из-за вторжения России, Украина должна продолжать свои усилия, чтобы оставаться на пути реформирования рынка электроэнергии и не допустить отступления от того, что было достигнуто до вторжения. Это касается, в частности, обеспечения соответствующей сертификации оператора системы передачи и его финансовой жизнеспособности, имплементации REMIT и чрезмерной регуляции PSO и ценовых ограничений", - говорится в нем.

При этом в Энергосообществе добавили, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, все еще не определилась с новым уровнем ценовых ограничений на рынке электроэнергии.

В отчете также отмечается, что, несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме, все сегменты рынка электроэнергии продолжили нормально функционировать.

Также в Энергетическом сообществе подчеркнули, что необходимо усилить интеграцию украинской энергосистемы в европейскую, начиная с создания соответствующей процедуры трансграничного распределения пропускной способности.

Напомним, Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) отмечает, что для скорейшего восстановления поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры необходимо обеспечить ликвидность энергорынка.

Также директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко считает, что для дальнейшего восстановления энергосистемы необходимо пересмотреть правила функционирования энергетического сектора и сбалансировать рынок электроэнергии.

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Электроэнергия