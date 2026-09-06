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Україна недовикористовує імпорт електроенергії з ЄС: Кудрицький назвав причину

18:05 06.09.2026 Нд
2 хв
У результаті навіть у періоди масових відключень Україна не завжди могла закупити весь доступний обсяг електроенергії з ЄС
aimg Олександр Мороз
Володимир Кудрицький (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Штучні цінові обмеження на українському енергоринку заважають повною мірою використовувати імпорт електроенергії з Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснення екскерівника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

"Так-от, протягом кожної такої зими ми недовикористовували можливості імпорту електроенергії з Європи через певні штучні обмеження на електроенергетичному ринку", - сказав Кудрицький.

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За його словами, проблема стосується і ручного регулювання цін та правил на ринку. Коли граничні ціни та інші умови можуть змінюватися адміністративно, це знижує довіру інвесторів і гальмує будівництво нової генерації.

"І не буде можливості в українських апаратчиків такого пострадянського штибу вручну контролювати ціну на ринку, контролювати якісь правила функціонування цього ринку в спосіб, який не є прозорим і який може бути дискримінаційним для одних гравців і преференційним для інших", - наголосив він.

Кудрицький вважає, що перехід до правил європейського енергоринку дозволить одночасно збільшити імпорт, покращити умови для інвестицій у нові електростанції та в перспективі скоротити кількість відключень.

За його словами, для кінцевого споживача повноцінна інтеграція з європейським ринком може означати "менше відключень і нижчий цінник".

Раніше кандидат політичних наук Віталій Сташук заявив, що імпорт не завжди може заходити в потрібних обсягах до України через цінові бар'єри (прайс-кепи).

До цього також наголошувалося, що без перегляду прайс-кепів Україні буде складніше імпортувати електроенергію взимку.

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