Україна недовикористовує імпорт електроенергії з ЄС: Кудрицький назвав причину

"Так-от, протягом кожної такої зими ми недовикористовували можливості імпорту електроенергії з Європи через певні штучні обмеження на електроенергетичному ринку", - сказав Кудрицький.

За його словами, проблема стосується і ручного регулювання цін та правил на ринку. Коли граничні ціни та інші умови можуть змінюватися адміністративно, це знижує довіру інвесторів і гальмує будівництво нової генерації.

"І не буде можливості в українських апаратчиків такого пострадянського штибу вручну контролювати ціну на ринку, контролювати якісь правила функціонування цього ринку в спосіб, який не є прозорим і який може бути дискримінаційним для одних гравців і преференційним для інших", - наголосив він.

Кудрицький вважає, що перехід до правил європейського енергоринку дозволить одночасно збільшити імпорт, покращити умови для інвестицій у нові електростанції та в перспективі скоротити кількість відключень.

За його словами, для кінцевого споживача повноцінна інтеграція з європейським ринком може означати "менше відключень і нижчий цінник".