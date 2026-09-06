Украина недоиспользует импорт электроэнергии из ЕС: Кудрицкий назвал причину

"Так вот, в течение каждой такой зимы мы недоиспользовали возможности импорта электроэнергии из Европы из-за определенных искусственных ограничений на электроэнергетическом рынке", - сказал Кудрицкий.

По его словам, проблема касается и ручного регулирования цен и правил на рынке. Когда предельные цены и другие условия могут изменяться административно, это снижает доверие инвесторов и тормозит строительство новой генерации.

"И не будет возможности у украинских аппаратчиков такого постсоветского толка вручную контролировать цену на рынке, контролировать какие-то правила функционирования этого рынка способом, который не является прозрачным и может быть дискриминационным для одних игроков и преференциальным для других", - подчеркнул он.

Кудрицкий считает, что переход к правилам европейского энергорынка позволит одновременно увеличить импорт, улучшить условия инвестиций в новые электростанции и в перспективе сократить количество отключений.

По его словам, для конечного потребителя полноценная интеграция с европейским рынком может означать "меньше отключений и более низкий ценник".