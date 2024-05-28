Україна найближчими днями отримає перші снаряди в рамках ініціативи Чехії, - Фіала

Він розповів, що п'ятнадцять країн Євросоюзу та НАТО зібрали на снаряди для України вже понад 1,6 мільярда євро.

"Перші десятки тисяч 155-міліметрових боєприпасів будуть поставлені в червні. Україна може очікувати першу партію найближчими днями", - зазначив Фіала.

Прем'єр також уточнив, що від початку повномасштабної війни Україна отримала від союзників 918 одиниць важкої техніки, майже 21 мільйон боєприпасів середнього калібру та 1,7 мільйона боєприпасів та ракет великого калібру.