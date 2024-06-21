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Україна найближчим часом розпочне переговори про гарантії безпеки з Ірландією, - ОП

П'ятниця 21 червня 2024 19:37
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Україна найближчим часом розпочне переговори про гарантії безпеки з Ірландією, - ОП Фото: заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Найближчим часом Україна та Ірландія розпочнуть переговори про укладання двосторонньої безпекової угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що вже найближчим часом розпочнемо переговори про гарантії безпеки з Ірландією, і матимемо також відповідну угоду", - сказав Жовква.

Він розповів, що в середу, 19 червня, була зустріч із делегацією ірландського МЗС, на якій "обговорили потенційну готовність Ірландії розпочати переговори про гарантії безпеки".

"Знову ж таки - нейтральна країна (Ірландія - ред.). Які вона може надати гарантії безпеки? Може. Тому що гарантії безпеки - це не лише про зброю. Це також про економіку, про санкції, це про те, щоб російські активи працювали, про те, щоб був встановлений трибунал для покарання агресора за злочин агресії тощо", - зазначив заступник керівника ОП.

За його словами, Україна запрошує й інші країни, які декларують або мають такий нейтральний статус, наприклад Австрію чи Мальту, приєднатися до декларації G7 і укласти відповідні угоди.

Жовква також розповів, що Україна зараз дуже інтенсивно працює з Чехією, Люксембургом і Румунією щодо гарантій безпеки. До того ж сьогодні провели фінальний раунд переговорів з Польщею.

"Я можу вам назвати деякі з них (країн - ред.), з якими ми вже перебуваємо на завершальній стадії переговорів або переговори щодо них закінчилися, і ми просто шукаємо можливість для підписання. Це, наприклад, дві Балтійські країни. Ви знаєте, що з Латвією було укладено угоду, але є Естонія, є Литва. Найближчим часом ці угоди будуть готові до підписання", - зазначив він.

Окрім того, за його словами, 19 червня Україна провела черговий і фінальний раунд переговорів щодо угоди про гарантії безпеки з Європейським союзом.

"Це загальна угода з ЄС як з інституцією, що об'єднує 27 країн. Не маю права розкривати зміст угоди, але ви побачите, що вона також буде досить потужною і буде дуже швидко укладена. Нагадаю, що до вільнюської декларації G7, окрім країн "Групи семи", долучилися також президент Європейської ради та президент Європейської комісії", - додав заступник керівника Офісу президента.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, Україна підписала вже 17 угод щодо гарантій безпеки з країнами-партнерами.

Зокрема, нещодавно президент Володимир Зеленський підписав такі угоди із президентом США Джо Байденом та прем'єром Японії Фуміо Кісідою.

Також, як повідомили в Офісі президента, Україна та Європейський союз узгодили текст безпекової угоди. Незабаром угода буде підписана.

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Ігор Жовква Ірландія Офіс президента Гарантії безпеки
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