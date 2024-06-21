Украина в ближайшее время начнет переговоры о гарантиях безопасности с Ирландией, - ОП

В ближайшее время Украина и Ирландия начнут переговоры о заключении двустороннего соглашения о безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью "Интерфакс-Украина" .

"Я думаю, что уже в ближайшее время начнем переговоры о гарантиях безопасности с Ирландией, и будет также соответствующее соглашение", - сказал Жовква.

Он рассказал, что в среду, 19 июня, была встреча с делегацией ирландского МИД, на которой обсудили потенциальную готовность Ирландии начать переговоры о гарантиях безопасности.

"Опять же - нейтральная страна (Ирландия - ред.). Какие она может предоставить гарантии безопасности? Может. Потому что гарантии безопасности - это не только об оружии. Это также об экономике, о санкциях, это о том, чтобы российские активы работали, с тем, чтобы был установлен трибунал для наказания агрессора за преступление агрессии и т.д.", - отметил заместитель руководителя ОП.

По его словам, Украина приглашает и другие страны, декларирующие или имеющие такой нейтральный статус, например Австрию или Мальту, присоединиться к декларации G7 и заключить соответствующие соглашения.

Жовква также рассказал, что Украина сейчас очень интенсивно работает с Чехией, Люксембургом и Румынией по гарантиям безопасности. К тому же, сегодня провели финальный раунд переговоров с Польшей.

"Я могу вам назвать некоторые из них (стран - ред.), с которыми мы уже находимся на завершающей стадии переговоров или переговоры по ним закончились, и мы просто ищем возможность для подписания. Это, например, две Балтийские страны. Вы знаете, что с Латвией было заключено соглашение, но есть Эстония, есть Литва.

Кроме того, по его словам, 19 июня Украина провела очередной и финальный раунд переговоров по соглашению о гарантиях безопасности с Европейским союзом.

"Это общее соглашение с ЕС как с институцией, объединяющей 27 стран. Не имею права раскрывать содержание соглашения, но вы увидите, что оно также будет достаточно мощным и будет очень быстро заключено. Напомню, что в вильнюсскую декларацию G7, кроме стран "Группы семи" присоединились также президент Европейского совета и президент Европейской комиссии", - добавил заместитель руководителя Офиса президента.