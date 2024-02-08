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Україна найближчим часом проведе саміт із країнами Західних Балкан, - Вучич

Фото: президент Сербії Олександр Вучич (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна найближчим часом проведе саміт із країнами Західних Балкан.

Про це заявив президент Сербії Олександр Вучич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Slobodna Europa.

"Ми не ставимо під загрозу співпрацю з Україною, я буду присутнім на саміті Західних Балкан і України, який відбудеться найближчим часом", - заявив він. 

За словами Вучича, у Сербії дуже правильні відносини з українським керівництвом.

При цьому сербський лідер не повідомив жодних подробиць про саміт.

Зустріч Зеленського з Вучичем

Торік у серпні під час візиту до столиці Греції Афіни президент Володимир Зеленський провів переговори з Вучичем. Тоді вони обговорили ситуацію в Україні та Косові.

Вучич, у свою чергу, заявив, що Сербія поважає територіальну цілісність України.

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