Украина в ближайшее время проведет саммит со странами Западных Балкан, - Вучич

"Мы не ставим под угрозу сотрудничество с Украиной, я буду присутствовать на саммите Западных Балкан и Украины, который состоится в ближайшее время", - заявил он.

По словам Вучича, у Сербии очень правильные отношения с украинским руководством.

При этом сербский лидер не сообщил никаких подробностей о саммите.

Встреча Зеленского с Вучичем

В августе прошлого года во время визита в столицу Греции Афины президент Владимир Зеленский провел переговоры с Вучичем. Тогда они обсудили ситуацию в Украине и Косово.

Вучич, в свою очередь, заявил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины.

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