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Украина в ближайшее время проведет саммит со странами Западных Балкан, - Вучич

Фото: президент Сербии Александр Вучич (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина в ближайшее время проведет саммит со странами Западных Балкан.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Slobodna Evropa.

"Мы не ставим под угрозу сотрудничество с Украиной, я буду присутствовать на саммите Западных Балкан и Украины, который состоится в ближайшее время", - заявил он. 

По словам Вучича, у Сербии очень правильные отношения с украинским руководством.

При этом сербский лидер не сообщил никаких подробностей о саммите. 

Встреча Зеленского с Вучичем

В августе прошлого года во время визита в столицу Греции Афины президент Владимир Зеленский провел переговоры с Вучичем. Тогда они обсудили ситуацию в Украине и Косово.

Вучич, в свою очередь, заявил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины. 

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