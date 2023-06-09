Україна навряд чи отримає запрошення до НАТО найближчим часом, - посол США в Альянсі

"Я думаю, що союзники зараз згодні з тим, що належне запрошення малоймовірне, поки вони (українці, - ред.) беруть участь у повномасштабній війні", - сказала Сміт.

Водночас представник США при НАТО зауважила, що Альянс все ще бажає, щоб Україна отримала свій сигнал про те, що Північноатлантичний союз з нею надовго.

"Ми хочемо дати зрозуміти президенту Зеленському (Володимир Зеленський, президент України, - ред.) - якщо він приїде особисто - що ми глибоко зацікавлені в довгострокових відносинах з Україною і шукаємо способи визнати все, чого вони досягли, і що наша підтримка не зникне, і що ми не відволікатимемося", - зауважила постійний представник США в НАТО.

Як пише видання, сьогодні Альянс працює над пакетом допомоги Україні, який складається з двох частин:

перший компонент зосереджений на практичній підтримці, який допоможе Україні перейняти західні військові стандарти;

другий компонент є більш складним політичним питанням про те, яку риторику використовувати щодо української заявки на членство в НАТО.

"Між питанням належного запрошення і розмовами про Бухарест, який ми всі підтримуємо і за яким стоїмо, існує цілий ряд варіантів. І тому частина завдання Альянсу зараз полягає в тому, щоб зосередитися на цьому і точно визначити, що саме ми хочемо включити в цей пакет пропозицій для України", - пояснила Сміт.

Зазначається, що це питання розділило Альянс. Багато країн-членів наполягали на тому, що серйозні дискусії щодо майбутніх домовленостей про безпеку повинні зачекати до закінчення війни. Водночас є й ті, хто наполягає на тому, щоб зробити суттєвий жест на користь України вже зараз.

Зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, яка відбулась минулого тижня в Осло, зблизила союзників у питання про те, що запропонувати Україні під час саміту у Вільнюсі щодо її заявки на вступ до Альянсу.

Сміт відзначила нестандартний підхід міністрів до переговорів під час зустрічі. За її словами, високопосадовців зібрали в одній кімнаті, зосередили на одній темі й дали час висловитись вільно, без заздалегідь підготовлених виступів. Це дозволило кожному викласти позицію своєї країни, а також трохи подискутувати.

"Ми хочемо, щоб українці продовжували докладати зусиль, які змінять стратегічні розрахунки Путіна (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.) і допоможуть йому зрозуміти, що він зазнає невдачі й що він не досягне своїх стратегічних цілей, і я думаю, що успішний контрнаступ може бути корисним в цьому відношенні", - зауважив Сміт.

Саміт у Вільнюсі

Саміт у Вільнюсі відбудеться з 11 по 12 липня. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна очікуватиме чіткого "графіку вступу" країни до Альянсу.

Зокрема, на думку Зеленського, наша країна готова вступити до НАТО, у зв'язку з чим він чекає, коли Північноатлантичний союз буде готовий прийняти її. Попри усе країни-члени Альянсу висловлюють різні думки щодо членства нашої країни на тлі війни з Росією. Наприклад, Німеччина вважає, що "політика відкритих дверей залишається в силі", але Берлін не готовий говорити про членство України сьогодні.