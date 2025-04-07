Україна націоналізувала активи російського олігарха Дерипаски на понад 2 млрд гривень

Як повідомляється, йдеться про понад 550 тисяч тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений в Україні ще до початку повномасштабної війни. З того часу вони зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, що раніше належав Дерипасці.

Загальна вартість націоналізованих активів становить понад 2 млрд гривень.

Цю продукцію використовували на російських заводах олігарха для виплавки алюмінію, з якого виробляють складові до балістичних ракет, бойових дронів та радіолокаційних систем.

За матеріалами справи, націоналізовані боксити та глинозем належали російському олігарху через підконтрольну компанію, зареєстровану в одній із країн Євросоюзу.

Ця комерційна структура виступала формальним замовником продукції Миколаївського заводу для подальшого реекспорту на російські підприємства.

На початку 2023 року українські правоохоронці викрили оборудку і заблокували відправку цієї сировини.

Згодом слідчі Служби безпеки заочно повідомили олігарху про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за фінансування збройної агресії РФ. Досудове розслідування СБУ стосовно Дерипаски завершено, обвинувальний акт в січні 2025 року направлено до суду.