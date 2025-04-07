Украина национализировала активы российского олигарха Дерипаски на более 2 млрд гривен

Как сообщается, речь идет о более 550 тысяч тонн бокситов и глинозема, который был изготовлен в Украине еще до начала полномасштабной войны. С того времени они хранились на складах Николаевского глиноземного завода, ранее принадлежавшего Дерипаске.

Общая стоимость национализированных активов составляет более 2 млрд гривен.

Эту продукцию использовали на российских заводах олигарха для выплавки алюминия, из которого производят составляющие к баллистическим ракетам, боевым дронам и радиолокационным системам.

По материалам дела, национализированные бокситы и глинозем принадлежали российскому олигарху через подконтрольную компанию, зарегистрированную в одной из стран Евросоюза.

Эта коммерческая структура выступала формальным заказчиком продукции Николаевского завода для дальнейшего реэкспорта на российские предприятия.

В начале 2023 года украинские правоохранители разоблачили сделку и заблокировали отправку этого сырья.

Вскоре следователи Службы безопасности заочно сообщили олигарху о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за финансирование вооруженной агрессии РФ. Досудебное расследование СБУ в отношении Дерипаски завершено, обвинительный акт в январе 2025 года направлен в суд.