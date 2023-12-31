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Україна наступного року готується виготовити більше зброї, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Україна планує наступного року зробити більше озброєння, для цього уряд працює з міжнародними партнерами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Ми готуємось у наступному році зробити більше зброї. Ми вже маємо чіткий графік нашої міжнародної роботи в січні. Ми працюємо з нашими партнерами над рішеннями, яких потребує кожен український воїн, увесь наш народ, наша держава", - заявив президент України.

За його словами, рішення, які напрацьовуються для реалізації наступного року із міжнародними партнерами, будуть сильними.

Україна нарощує виробництво озброєння

В останні місяці Україна швидко збільшує виробництво власного озброєння. Йдеться про виготовлення боєприпасів, безпілотників, бронеавтомобілів та ін.

Так, у липні колишній міністр оборони Олексій Рєзніков розповідав про те, що на озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.

Нещодавно Міністерство оборони прискорило процес передачі дронів на фронт, а українські фахівці тим часом розпочали серійне виробництво аналогів іранських "Шахедів".

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