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Україна напряму замовила артилерійські снаряди у Rheinmetall: коли їх доставлять

Ілюстративне фото: Rheinmetall поставить Україні 155-мм боєприпаси (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Агенція оборонних закупівель Міноборони України уклала контракт з німецьким оборонним концерном Rheinmetall. Українським захисникам поставлять боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Агентство оборонних закупівель у Facebook.

Як зазначили в Агенції, контракт з Rheinmetall на постачання артилерійських снарядів калібру 155 мм було укладено в грудні.

"Для Агенції важливо розширювати пряме контрактування з провідними світовими виробниками озброєння на кожну критичну номенклатуру, оскільки це підвищує надійність поставок. Ми щиро вдячні Rheinmetall за їхній внесок у забезпечення Збройних Сил України", - зазначила директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.

Поставки боєприпасів заплановані на першу половину 2025 року. Вони підходять до більшості 155-мм гармат, які перебувають на озброєнні у ЗСУ.

 

Снаряди для України

Нагадаємо, західні партнери надали Україні велику кількість артилерії, яка використовує 155-мм снаряди. Але лише нещодавно країні надали ліцензії на виробництво таких снарядів.

Зокрема, 23 серпня стало відомо, що норвезько-фінська компанія Nammo надала Україні ліцензію на виробництво 155-мм боєприпасів.

Ще одну ліцензію на виробництво снарядів Україні надала компанія KNDS/Nexter.

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