Україна напряму замовила артилерійські снаряди у Rheinmetall: коли їх доставлять

Агенція оборонних закупівель Міноборони України уклала контракт з німецьким оборонним концерном Rheinmetall. Українським захисникам поставлять боєприпаси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Агентство оборонних закупівель у Facebook.
Як зазначили в Агенції, контракт з Rheinmetall на постачання артилерійських снарядів калібру 155 мм було укладено в грудні.
"Для Агенції важливо розширювати пряме контрактування з провідними світовими виробниками озброєння на кожну критичну номенклатуру, оскільки це підвищує надійність поставок. Ми щиро вдячні Rheinmetall за їхній внесок у забезпечення Збройних Сил України", - зазначила директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.
Поставки боєприпасів заплановані на першу половину 2025 року. Вони підходять до більшості 155-мм гармат, які перебувають на озброєнні у ЗСУ.
Нагадаємо, західні партнери надали Україні велику кількість артилерії, яка використовує 155-мм снаряди. Але лише нещодавно країні надали ліцензії на виробництво таких снарядів.
Зокрема, 23 серпня стало відомо, що норвезько-фінська компанія Nammo надала Україні ліцензію на виробництво 155-мм боєприпасів.
Ще одну ліцензію на виробництво снарядів Україні надала компанія KNDS/Nexter.
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