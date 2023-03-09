Україна наполягає на безстроковому продовженні зернової угоди, - Єрмак

Україна наполягає на безстроковому подовженні зернової угоди, але, можливо, її буде продовжено на короткий термін - чотири місяці.
Про це на зустрічі із журналістами сказав голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає кореспондент РБК-Україна.
"Україна виступає за продовження зернової ініціативи на необмежений термін, мінімум - на таке ж продовження, як було востаннє (4 місяці, - ред.). Зернову угоду буде продовжено, ми не виключаємо, що виникатимуть якісь сюрпризи, але ми до них готові", - сказав Єрмак.
За словами голови ОП, питання зернової угоди було у центрі уваги нещодавнього візиту до Києва генсека ООН Гутерреша, а Росія, як і раніше, намагається чинити тиск на посередників у зерновій угоді - Туреччину та ООН.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Туреччина веде переговори з ООН, Україною та РФ щодо продовження дії зернової угоди. Офіційна Анкара побачила з боку Москви "позитивну повістку".
Також раніше ми писали, що наступного тижня ООН і Росія обговорять продовження зернової угоди.
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