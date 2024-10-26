Україна налаштована на розвиток відносин з Єгиптом, - МЗС

Україна та Єгипет протягом багатьох років були надійними партнерами, з великим обсягом торгівлі та жвавим політичним діалогом. Мета Києва - продовжити розвиток відносин з Єгиптом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ.

У суботу, 26 жовтня, у ході візиту до Єгипту міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Каїрі двосторонні переговори з міністром закордонних справ, міграції та у справах єгиптян за кордоном Арабської Республіки Єгипет Бадром Абдель Ати.

Дипломат нагадав, що історія українсько-єгипетських двосторонніх відносин має чимало прикладів взаємовигідної співпраці - в сферах енергетики, продовольчої безпеки, сільського господарства, машинобудування, туризму та освіти.

Він також додав, що країни мають спільну історію успіху і в аерокосмічній сфері: свого часу Україна виготовила перший єгипетський супутник EgyptSat-1.

“На цьому тлі прикро констатувати, що після початку повномасштабної агресії Росії наш політичний діалог певним чином сповільнився, а двостороння співпраця не відповідає своєму реальному потенціалу. Сьогодні ми маємо спільне розуміння щодо необхідності перегорнути цю сторінку. Україна відкрита до розвитку співпраці”, - зауважив міністр.

Глава МЗС також наголосив на готовності України відновити роботу міжурядової спільної комісії, активізувати діяльність ділової ради та започаткувати переговори щодо укладення угоди про преференційну торгівлю. Міністр передав єгипетському колезі пропозицію дорожньої карти пріоритетних кроків для розвитку двосторонньої співпраці.

Глава МЗС подякував єгипетській стороні за гостинність та запросив міністра Бадра Абдель Ати відвідати Україну з офіційним візитом.