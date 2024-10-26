Украина настроена на развитие отношений с Египтом, - МИД

Украина и Египет на протяжении многих лет были надежными партнерами с большим объемом торговли и оживленным политическим диалогом. Цель Киева - продолжить развитие отношений с Египтом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел.

В субботу, 26 октября, в ходе визита в Египет министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел в Каире двусторонние переговоры с министром иностранных дел, миграции и по делам египтян за границей Арабской Республики Египет Бадром Абдель Аты.

Дипломат напомнил, что история украинско-египетских двусторонних отношений имеет немало примеров взаимовыгодного сотрудничества - в сферах энергетики, продовольственной безопасности, сельского хозяйства, машиностроения, туризма и образования.

Он также добавил, что страны имеют общую историю успеха и в аэрокосмической сфере: в свое время Украина изготовила первый египетский спутник EgyptSat-1.

“На этом фоне обидно констатировать, что после начала полномасштабной агрессии России наш политический диалог определенным образом замедлился, а двустороннее сотрудничество не отвечает своему реальному потенциалу. Сегодня мы имеем общее понимание необходимости перелистать эту страницу. Украина открыта для развития сотрудничества”, - отметил министр.

Глава МИД также отметил готовность Украины возобновить работу межправительственной совместной комиссии, активизировать деятельность делового совета и начать переговоры по заключению соглашения о преференциальной торговле. Министр передал египетскому коллеге предложение дорожной карты приоритетных шагов для развития двустороннего сотрудничества.

Глава МИД поблагодарил египетскую сторону за гостеприимство и пригласил министра Бадра Абдель Аты посетить Украину с официальным визитом.