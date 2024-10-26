Украина настроена на развитие отношений с Египтом, - МИД
Украина и Египет на протяжении многих лет были надежными партнерами с большим объемом торговли и оживленным политическим диалогом. Цель Киева - продолжить развитие отношений с Египтом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел.
В субботу, 26 октября, в ходе визита в Египет министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел в Каире двусторонние переговоры с министром иностранных дел, миграции и по делам египтян за границей Арабской Республики Египет Бадром Абдель Аты.
Дипломат напомнил, что история украинско-египетских двусторонних отношений имеет немало примеров взаимовыгодного сотрудничества - в сферах энергетики, продовольственной безопасности, сельского хозяйства, машиностроения, туризма и образования.
Он также добавил, что страны имеют общую историю успеха и в аэрокосмической сфере: в свое время Украина изготовила первый египетский спутник EgyptSat-1.
“На этом фоне обидно констатировать, что после начала полномасштабной агрессии России наш политический диалог определенным образом замедлился, а двустороннее сотрудничество не отвечает своему реальному потенциалу. Сегодня мы имеем общее понимание необходимости перелистать эту страницу. Украина открыта для развития сотрудничества”, - отметил министр.
Глава МИД также отметил готовность Украины возобновить работу межправительственной совместной комиссии, активизировать деятельность делового совета и начать переговоры по заключению соглашения о преференциальной торговле. Министр передал египетскому коллеге предложение дорожной карты приоритетных шагов для развития двустороннего сотрудничества.
Глава МИД поблагодарил египетскую сторону за гостеприимство и пригласил министра Бадра Абдель Аты посетить Украину с официальным визитом.
Напомним, ранее мы писали, что власти Египта ищут дешевую альтернативу зерну из России. Египет ведет переговоры с коммерческим банком Абу-Даби о предоставлении кредита для финансирования закупки пшеницы в Казахстане.
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