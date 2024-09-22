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Україна надала Чехії промислові осушувачі для боротьби з наслідками повені

Фото: допомога Чехії (x.com/JanLipavsky)
Автор: Едуард Ткач

Україна у якості допомоги передала Чехії промислові осушувачі. Це сталося на тлі того, що країна ЄС постраждала від масштабних повеней.

Про це повідомив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський, передає РБК-Україна з посиланням на його пост в соцмережі Х (колишній Twitter).

За його словами, вантаж перевозять дипломати чеського генконсульства у Львові. Ліпавський подякував за допомогу та зазначив, що в Україні перебуває у стані війни, але водночас не забуває про своїх друзів.

"Наші дипломати з Генерального консульства у Львові зараз перевозять до Чехії партію сушарок, наданих Україною. Україна воює, але не забуває про своїх друзів у скруті. Ми це дуже цінуємо. Дякуємо", - написав чеський глава МЗС.

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Чехія