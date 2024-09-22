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Украина передала Чехии промышленные осушители для борьбы с последствиями наводнения

Фото: помощь Чехии (x.com/JanLipavsky)
Автор: Эдуард Ткач

Украина в качестве помощи передала Чехии промышленные осушители. Это произошло на фоне того, что страна ЕС пострадала от масштабных наводнений.

Об этом сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский, передает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х (бывший Twitter).

По его словам, груз перевозят дипломаты чешского генконсульства во Львове. Липавский поблагодарил за помощь и отметил, что Украина находится в состоянии войны, но в то же время не забывает о своих друзьях.

"Наши дипломаты из Генерального консульства во Львове сейчас перевозят в Чехию партию сушилок, предоставленных Украиной. Украина воюет, но не забывает о своих друзьях в беде. Мы это очень ценим. Спасибо", - написал чешский глава МИД.

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Чехия