Украина передала Чехии промышленные осушители для борьбы с последствиями наводнения

По его словам, груз перевозят дипломаты чешского генконсульства во Львове. Липавский поблагодарил за помощь и отметил, что Украина находится в состоянии войны, но в то же время не забывает о своих друзьях.

"Наши дипломаты из Генерального консульства во Львове сейчас перевозят в Чехию партию сушилок, предоставленных Украиной. Украина воюет, но не забывает о своих друзьях в беде. Мы это очень ценим. Спасибо", - написал чешский глава МИД.