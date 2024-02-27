Україна може зробити більше для боротьби з корупцією, - Держдеп

"Ми вже давно ведемо розмови з урядом України щодо необхідності вжиття антикорупційних заходів", - сказав він.

За його словами, за останні пару років влада України здійснила низку заходів щодо боротьби з корупцією.

"Ми думаємо, що ми можемо більше, що вони можуть зробити, і ми ведемо з ними постійний діалог на цю тему", - додав Міллер.

Контроль за використанням міжнародної допомоги

Нагадаємо, 29 січня до Києва прибули генеральні інспектори з Міноборони, Держдепартаменту та Агентства з міжнародного розвитку США. Вони приїхали для перевірки наданої Україні американської допомоги.

А 31 січня Україна та США підписали меморандум про посилення контролю за використанням міжнародної допомоги.

Серед іншого меморандум передбачає: