Україна може залучити 10 млрд євро в будівництво нової енергетики, - Кудрицький

На його думку, держава має створити певну екосистему і економічні умови для інвестицій в українську генерацію.

"Зараз ми ймовірно маємо 1 мільярд капіталу для інвестицій в генерацію електроенергії, але щоб забезпечити 10, ми повинні створити більш сприятливі умови з точки зору стабільності правил гри, гарантування продажу електроенергії, і звичайно подальшої лібералізації оптових ринкових цін на електроенергію", - сказав Кудрицький.

Він зазначив, що це 3 умови, які б могли дозволити українським компаніям не лише інвестувати власний капітал, але й створити можливості для залучення коштів українських та міжнародних банків.

"Ми маємо велику нестачу передбачуваності і тому компанії, які не працювали раніше в енергетичному ринку України, але мають бажання інвестувати у високоприбутковий бізнес, не можуть збільшити свої інвестиції", - додав колишній керівник "Укренерго".

Раніше американський інвестор Річард Дейц, засновник VR Capital Group, заявив, що Україна має забезпечити передбачуваність та стабільність законодавства та регуляторного поля для іноземних інвесторів, щоб отримати швидке будівництво нових потужностей зеленої енергетики.

Як повідомлялося, борг ДП "Гарантований покупець" перед ВДЕ складає близько 35,8 млрд грн.