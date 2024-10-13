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Украина может привлечь 10 млрд евро в строительство новой энергетики, - Кудрицкий

Фото: Владимир Кудрицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украине необходимо выполнить комплекс мер поддержки инвесторов в строительстве новых энергетических мощностей, чтобы привлечь в эту отрасль 10 млрд евро инвестиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бывшего руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

По его мнению, государство должно создать определенную экосистему и экономические условия для инвестиций в украинскую генерацию.

"Сейчас мы вероятно имеем 1 миллиард капитала для инвестиций в генерацию электроэнергии, но чтобы обеспечить 10, мы должны создать более благоприятные условия с точки зрения стабильности правил игры, гарантирования продаж электроэнергии, и, конечно, дальнейшей либерализации оптовых рыночных цен на электроэнергию", - сказал Кудрицкий.

Он отметил, что это 3 условия, которые могли бы позволить украинским компаниям не только инвестировать собственный капитал, но и создать возможности для привлечения средств украинских и международных банков.

"Мы имеем большую нехватку предсказуемости и поэтому компании, не работавшие ранее в энергетическом рынке Украины, но желающие инвестировать в высокодоходный бизнес, не могут увеличить свои инвестиции", - добавил бывший руководитель "Укрэнерго".

Ранее американский инвестор Ричард Дейц, основатель VR Capital Group, заявил, что Украина должна обеспечить предсказуемость и стабильность законодательства и регуляторного поля для иностранных инвесторов с целью быстрого строительства новых мощностей зеленой энергетики.

Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед ВИЭ составляет около 35,8 млрд грн.

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Инвестиции в Украину