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Україна може втратити можливість влитися в ринок е/е Європи, - директор Energy Community

Фото: Артур Лорковський (naftogaz.com)
Автор: Юрій Дощатов

Україна потрібно якнайшвидше визначити єдиного оператора ринку електроенергії (NEMO), щоб не втратити можливість влитися в європейський ринок е/е.

Про це заявив директор секретаріату Енергетичного співтовариства (Energy Community) Артур Лорковський в інтерв'ю РБК-Україна.

"Щоб влитися в цей ринок, треба виконати певні умови - доповнити закон про електроенергію, призначити NEMO і посилити співпрацю між українськими і європейськими операторами системи передачі, щоб в Україні був контакт з ключовими інституціями, скажімо так, на ринку Євросоюзу. І тоді ми завершимо повну архітектуру, яка має бути на ринку України як частини ринку Євросоюзу", - сказав Лорковський.

Якщо умови не будуть виконані незабаром, то Україна втратить можливість увійти в ринок е/е Європи і співпраця залишиться на нинішньому рівні. "Поїзд може дуже швидко поїхати від платформи в Україні, треба встигнути заскочити в нього".

Якщо ринки об'єднаються, то, за словами Лорковського, Україна в енергетичному плані вже буде членом Євросоюзу.

 

Зазначимо, наприкінці лютого 2022 року Україна відключилася від російської системи та приєдналася до європейської енергосистеми (ENTSO-E).

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ЕлектроенергіяЕвросоюз