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Украина может потерять возможность влиться в рынок э/э Европы, - директор Energy Community

Фото: Артур Лорковский (naftogaz.com)
Автор: Юрий Дощатов

Украина нужно как можно скорее определить единого оператора рынка электроэнергии (NEMO), чтоб не потерять возможность влиться в европейский рынок э/э.

Об этом заявил директор секретариата Энергетического сообщества (Energy Community) Артур Лорковский в интервью РБК-Украина.

"Чтобы влиться в этот рынок, нужно выполнить определенные условия - дополнить закон об электроэнергии, назначить NEMO и усилить сотрудничество между украинскими и европейскими операторами системы передачи, чтобы в Украине был контакт с ключевыми институциями, скажем так, на рынке Евросоюза. И тогда мы завершим полную архитектуру, которая должна быть на рынке Украины как части рынка Евросоюза", - сказал Лорковский.

Если условия не будут выполнены в скором времени, то Украина потеряет возможность войти в рынок э/э Европы и сотрудничество останется на нынешнем уровне. "Поезд может очень быстро уйти от платформы в Украине, нужно успеть заскочить в него".

Если рынки объединятся, то, по словам Лорковского, Украина в энергетическом плане уже будет членом Евросоюза.

 

Отметим, в конце февраля 2022 года Украина отключилась от российской системы и присоединилась к европейской энергосистеме (ENTSO-E).

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ЭлектроэнергияЕвросоюз