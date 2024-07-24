Україна може вести переговори з РФ на певному етапі, але Москва не готова, - Кулеба

Відповідну заяву Кулеба зробив під час переговорів з главою МЗС Китаю Ван І. Він довів до китайського колеги послідовну позицію України, яка полягає в готовності вести переговорний процес з російською стороною на певному етапі, коли Росія буде готова вести переговори доброчесно.

При цьому міністр наголосив, що наразі такої готовності з російського боку не спостерігається.

Кулеба також розповів китайському міністру про результати саміту миру у Швейцарії і пояснив логіку подальших кроків впровадженні формули миру.

"Російська агресія стоїть не лише на заваді розвитку України. Вона також стоїть на заваді міжнародної стабільності, розвитку добросусідських відносин, і зокрема розвитку торгівлі між Китаєм та Європою", - зазначив Кулеба.