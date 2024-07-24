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Україна може вести переговори з РФ на певному етапі, але Москва не готова, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна готова до переговорів з Росією на певному етапі. Проте російська сторона не показує готовність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Відповідну заяву Кулеба зробив під час переговорів з главою МЗС Китаю Ван І. Він довів до китайського колеги послідовну позицію України, яка полягає в готовності вести переговорний процес з російською стороною на певному етапі, коли Росія буде готова вести переговори доброчесно.

При цьому міністр наголосив, що наразі такої готовності з російського боку не спостерігається.

Кулеба також розповів китайському міністру про результати саміту миру у Швейцарії і пояснив логіку подальших кроків впровадженні формули миру.

"Російська агресія стоїть не лише на заваді розвитку України. Вона також стоїть на заваді міжнародної стабільності, розвитку добросусідських відносин, і зокрема розвитку торгівлі між Китаєм та Європою", - зазначив Кулеба.

 

Візит Кулеби до Китаю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Китаю. У Держдепі США позитивно оцінили візит українського міністра.

Кулеба провів зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван І у Гуанчжоу. Сторони обговорили співпрацю між країнами, а також війну.

Китай наголосив, що підтримує переговори між Україною та Росією. При цьому у Пекіні визнають, що умови та час для переговорів поки не назріли.

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