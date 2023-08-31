Україна може стати Меккою для криптоінвесторів, - Удянський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ІТ-бізнесмена Миколу Удянського.

Він упевнений у швидкому та неминучому подорожчанні більшості криптовалют. Насамперед, це стосується біткоїну, адже наступного року очікується черговий халвінг (нагорода для BTC-майнерів знизиться вдвічі).

"Динаміка цін говорить нам про те, що перша криптовалюта завжди показує просідання перед халвінгом і потім подальше зростання, аж до нового історичного максимуму", - зазначає Удянський.

Бізнесмен впевнений, що позитивно на вартість головного цифрового активу може вплинути розвиток і повсюдне впровадження блоків-технологій.

"Уявіть безмежні можливості в сукупності з децентралізацією фінансів. Я впевнений, що впровадження блокчейн-технологій охоплюватиме буквально кожну сферу діяльності людини. Саме тому в Україні зараз одним із найгостріших питань є законодавче регулювання криптовалюти", - наголосив він.

Через відсутність адекватних правил роботи цієї сфери, у нас досі слабко розвинені криптосервіси. Наприклад, зовсім недавно Monobank відмовився від впровадження біткоїна як платіжний засіб через “погану репутацію”. При цьому один із співзасновників банку володіє "невеликим портфелем біткоїнів".

Удянський також нагадав, що на початку минулого року президентом було підписано закон про легалізацію віртуальних активів в Україні. Це дозволило використовувати криптовалюти для збору донатів, і не тільки для нашої армії, а й для організації транспортування великих обсягів гуманітарної допомоги всім, хто її потребує.

Але через рік у НБУ вирішили запровадити обмеження на high-risk транзакції. Українські банки перестали працювати з біржами, прирівнявши дані переклади до ніш гемблінгу та беттінгу. По суті відсутність чітких розмежувань послужила свого роду "пострілом у ногу", адже на сьогодні тисячі людей з усього світу хочуть задонатити армії, але не можуть.

Наприкінці 2023 року планується апгрейд закону - його адаптують під європейські вимоги MiCA (Markets in Crypto-Assets - закон ЄС про регулювання цифрових активів) з урахуванням майбутнього членства України в ЄС. Це дозволить детально роз'яснювати ключові терміни та встановить основи податкового регулювання у сферах, пов'язаних із криптовалютами. Але є одне але". Податкове законодавство може загальмувати цей процес.

Повне перезавантаження виведе гравців ринку із тіні. По-перше, це податки до скарбниці, по-друге, повноцінне функціонування криптовалюти з подальшим розвитком нішевого бізнесу, зокрема ланчпадів.

"З приходом легалізації згідно з нормами ЄС, бізнес отримає зелене світло для роботи з криптовалютами, дозволяючи банкам вільно поводитися з такими активами. Цей крок назустріч новим економічним можливостям та посиленню бюджету. Найбільш очікуваний сценарій - зростання репутації країни на міжнародній арені. Україна стане магнітом для інвесторів", - вважає Удянський.

Але ефективність залежатиме і від бізнес-клімату. Насамперед, це стосується ставлення влади до вітчизняних стартапів та оподаткування. Дані фактори є показовими.

"Якщо все зробити правильно - Україна найближчими роками стане ключовим гравцем на глобальній криптосцені. Не забувайте, ми - форварди на ринку айтішників, і маємо активну спільноту для розвитку та адаптації нових технологій. Ми готові допомогти з впровадженням Security токенів, які діють як цифрові представники реальних активів: акцій чи облігацій. Це вже зовсім нові горизонти для залучення капіталу", - підсумував IT-фахівець.

Удянський також додав, що Україні нема чого втрачати, і потрібно неодмінно скористатися можливістю поставити вітчизняну галузь на бізнес-рейки. Результатом стане потужна віддача у вигляді зростання економіки, тисячі робочих місць та інші бонуси.

Нагадаємо, Микола Удянський - підприємець та філантроп, засновник успішних криптопроектів Prof-it та Qmall. Входить до топ-100 найбагатших людей України за версією Forbes Україна.

З березня 2023 року призначений почесним консулом Румунії у Харкові. Бізнесмен інвестує значні кошти у купівлю та доставку з країн ЄС гуманітарної допомоги для українців.

Бере активну участь у проектах розвитку обороноздатності країни. З найбільш відомих - розробка бронеавтомобілів INGUAR та створення біо-технологічного університету CyberPort, однією з метою якого є формування майбутньої кібер-армії.